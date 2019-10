Eigentlich sollte es zu einer Aussprache zwischen dem Paar kommen - doch dem war nicht so. Der Ex-Freund und drei weitere gemeinsame Bekannte der beiden hatten sich in der Wohnung der Frau getroffen. Plötzlich kam es zu einem verbalen Streit, dabei versetzte der Mann seiner Ex eine Ohrfeige und einen Faustschlag. Er wurde daraufhin von den drei Bekannten aus der Wohnung geworfen. Doch das ließ der Mann nicht auf sich sitzen.