Dem Höhenflug in der Champions League mit dem 7:2 gegen Tottenham folgte ein veritabler Bauchfleck in der Bundesliga: Der FC Bayern verlor am Samstag daheim überraschend gegen Hoffenheim mit 1:2. Die Bayernkassierten ohne David Alaba ihre erste Saisonniederlage, blieben vorerst aber Tabellenführer. Der Rekordmeister geht punktegleich mit RB Leipzig, SC Freiburg und Bayer Leverkusen in die Länderspielpause.