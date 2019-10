Bei einer Messerstecherei in der Linzer Altstadt sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer verletzt worden. Ein 33-jähriger Linzer erlitt bei einem Streit, an dem mehrere Personen beteiligt waren, Stichverletzungen am Oberarm und unterhalb des Schlüsselbeins. Der Verdächtige, ein 21-jähriger Syrer, und seine 17-jährige rumänische Freundin, flüchteten zu Fuß.