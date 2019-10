In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 5. Oktober 1969 gelingt Jochen Rindt beim Großen Preis der USA in Watkins Glen die Sensation: Er gewinnt als erster Österreicher einen Formel-1-Grand-Prix und versetzt damit das ganze Land in Motorsport-Euphorie.