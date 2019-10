Die Prostituierte und der Mann aus dem Kosovo mit Wohnsitz in Slowenien waren am Zimmer der Dame in heftigen Streit geraten. Dabei zuckte der 38-Jährige komplett durch und zehrte die Frau zu Boden, sie wurde verletzt. Die 20-Jährige zog sich eine Fraktur an Elle und Speiche der rechten Hand zu. Der Mann flüchtete zu seinem Pkw, kehrte jedoch nach kurzer Zeit zu Fuß zurück ins Rotlicht Etablissement nach Villach.