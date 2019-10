Bei den gewaltsamen Protesten im Irak sind seit Dienstag mindestens 90 Menschen getötet und zudem fast 4000 weitere verletzt worden. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden, erklärte die irakische Menschenrechtskommission in der Nacht auf Samstag. Bei der überwiegenden Zahl der Opfer handle es sich um Demonstranten. Außerdem seien Dutzende Gebäude beschädigt worden.