Und so kann die Aufstiegsrechnung aussehen: Heimsieg gegen Napoli, wie schon im März in der Europa League, ein Remis am letzten Spieltag zu Hause gegen Liverpool. Zudem ein Dreier bei Schlusslicht Genk - macht weitere sieben, gesamt zehn Punkte. Zum Vergleich: Im Vorjahr reichten zwei Teams sogar acht Zähler für die Top 2. Nur eine Mannschaft musste trotz neun Zählern in den sauren Apfel beißen: SSC Neapel.