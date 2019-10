Früh ging auch St. Johann gegen Kuchl in Front, Sreco verwertete schon in Minute drei einen Elfmeter zur Führung. Die Lottermoser-Elf hatte in der Folge die effektiveren Chancen, die Gäste mehr Spielanteile. Was sich in der 90. Minute mit dem 1:1-Ausgleich durch Matthias Seidl zu Buche schlug.