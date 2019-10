Das Feuer in der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrums für Jugendliche auf der Buchenhöhe war gegen 2.40 Uhr nachts ausgebrochen. Die am Gelände bzw. im Internat untergebrachten Schüler sind zum Teil schwer lungenkrank. Sie wurden natürlich zuerst in Sicherheit gebracht. Sechs der Jugendlichen mussten auf eine Krankenstation verlegt werden.