Ob seine Ehefrau Tajana und das neugeborene Baby ebenfalls in Moskau weilen, geht aus dem Posting nicht hervor. Auch wenn es nach dem Ibiza-Skandal und seinem Rücktritt von allen Ämtern und dem Parteiaustritt ziemlich leise geworden ist um den ehemaligen FPÖ-Klubchef, in den sozialen Medien konnte man in regelmäßigen Abständen mitverfolgen, wo Gudenus unterwegs war bzw. was er machte.