Mit einem totalen Einbruch im Schlussdrittel hat der VSV am Freitag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) den Sprung an die Tabellenspitze verspielt. Die Villacher führten in einem Torspektakel zu Hause gegen die Innsbrucker Haie bereits 5:1, mussten sich aber noch mit 6:7 nach Verlängerung geschlagen geben.