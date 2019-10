Große Euphorie

Was auch nötig sein wird, denn beim in Gmunden üblichen „Tratsch“ nach den Spielen wird er wohl noch keine „Freunde“ finden. „Mein Deutsch ist noch nicht so gut“, grinst Mirolybov, der aber vor Euphorie brennt. Was auch in Wels der Fall sein sollte. Zumal es in der letzten Saison zehn Heimsiege in Folge gab, letzte Woche mit dem 80:73 einen Top-Start bei BC Vienna gelang - und heute im ersten Heimspiel Abstiegskandidat Wien zu Gast ist. „Ich fühle mich vom Pech verfolgt“, ist Coach Sebastian Waser dennoch geknickt