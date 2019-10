Die 54-Jährige dürfte zwischen September 2018 und Mai 2019 an insgesamt fünf Personen Pferde, die aufgrund des Alters oder des Gesundheitszustandes keinen Marktwert mehr besaßen, als taugliche Reitpferde verkauft haben. Auch Reitzubehör verkaufte sie zu einem überteuerten Preis. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Verdächtige festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.