Eine 28-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am 4. Oktober 2019 gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der B3 in Grein in Richtung St. Nikola an der Donau, als ihr ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Tulln an der Donau mit seinem Motorrad entgegen kam. Bei der Kreuzung mit der B119 wollte die 28-Jährige nach links in diese einbiegen und stieß dabei mit dem Motorradlenker zusammen, welcher zu Sturz kam.