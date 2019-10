Wie befürchtet, muss Bayern München im Heimspiel der deutschen Bundesliga am Samstag gegen Hoffenheim ohne David Alaba antreten. Der ÖFB-Teamkicker ist nach seiner beim 7:2-Sieg gegen Tottenham in der Champions League erlittenen Rippenblessur nicht einsatzfähig, wie Trainer Niko Kovac am Freitag nach dem Training bestätigte. Nach Vereinsangaben erlitt Alaba einen Haarriss in der Rippe. Dies habe eine weitere Kontrolluntersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ergeben.