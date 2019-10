Der Parlamentsbeschluss in der Vorwoche ermutigt die steirischen Grünen. Sie bringen jetzt Dringliche Anfragen an die beiden Landeshauptmänner ein. Von Hermann Schützenhöfer wird außerdem gefordert, dass alle Gesetzesvorschläge einen „Klima-Check“ erhalten. Von Michael Schickhofer erhofft man sich konkrete Schritte in der Regionalentwicklung.