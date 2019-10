Er spricht über gesunde Erde wie andere über feine Delikatessen: „Schauen Sie sich diese besondere Struktur an, so krümelig und locker, zudem der frische, süßliche Geruch nach Pilzen, ein wahrer Hochgenuss“, schwärmt Gerald Dunst. Und steckt sich wie zum Beweis ein bisschen Erde in den Mund. „Herrlich, gesunden Boden kann man auch richtig schmecken“, lacht der 54-jährige Humus-Spezialist aus Kaindorf.