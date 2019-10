Beide Verdächtigen militärisch geschult

Nach der Detonation flüchteten beide Tatverdächtigen zu Fuß zu einem vorher vereinbarten Treffpunkt, wo sie einen Wagen abgestellt hatten, mit dem sie anschließend nach Klagenfurt fuhren. Noch am Dienstagvormittag wurde der Ex-Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Für seinen Komplizen klickten am Donnerstag die Handschellen. Brisantes Detail: Der 29-Jährige ist Soldat, der Ex-Ehemann war in der Vergangenheit ebenfalls für das österreichische Bundesheer tätig. Gegen die beiden Männer wird wegen versuchten Mordes ermittelt.