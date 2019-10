Der Volkspartei fehlen letztlich mit rund 38 Prozent Frauenanteil zwei Mandatarinnen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn in Oberösterreich zweifach und in Niederösterreich einmal wurde zugunsten von männlichen Abgeordneten umgereiht, womit man erst unter die 40-Prozent-Marke fiel. Allenfalls könnte bei einer Regierungsbeteiligung noch einmal eine Trendwende versucht werden. Zudem soll eines der oberösterreichischen Mandate in zwei Jahren dann von einem Mann an eine Frau weiterwandern.