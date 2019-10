Ski gefahren wird mittlerweile auch am Kaunertaler Gletscher und in Sölden. Auch dort ist das Pistenangebot noch sehr überschaubar - doch wöchentlich kommen weiße Kilometer dazu. Am Samstag sollen zum Beispiel am Gletscher in Sölden drei weitere Pisten freigegeben werden. Richtig los geht es aber erst, wenn der Weltcup-Tross ab 25. Oktober im Ötztal Station macht.