Wunsch nach Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien

Radew und Van der Bellen sprachen sich außerdem für die Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aus. Der bulgarische Präsident betonte in Anspielung auf Differenzen mit Nordmazedonien in kulturpolitischen und historischen Fragen, dass sein Land zwar den EU- und NATO-Beitritt des Nachbarn unterstütze, aber: „Unsere Unterstützung ist nicht bedingungslos.“ Bulgarien werde seinen Standpunkt dem EU-Rat überbringen. „Jedes Land sollte der EU beitreten, ohne ungelöste nachbarschaftliche Konflikte hineinzutragen“, so Radew.