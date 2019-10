Der Linzer hatte am 10. Jänner in der Früh am Linzer Bahnhof eine 18-Jährige angesprochen und ihr weisgemacht haben, er sei Polizist. Sie müsse zur Drogenkontrolle mitkommen. In einem Pkw wurde sie von dem Kampfsportler dann vergewaltigt. Er selbst sprach im Prozess von einvernehmlichem Sex. Gleich nach der Tat soll er zumindest zwei weitere junge Frauen - eine war erst 15 Jahre alt - mit der gleichen Masche angesprochen, sich aber eine Abfuhr geholt haben.