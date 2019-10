Auf 97 Prozent der 421 ÖBB-Schienenkilometern in Tirol ist elektrischer Strom die Antriebsquelle – noch! Seit dem Frühjahr wird an der Bahnstrecke Reutte-Staatsgrenze gearbeitet, um die letzten Dieselloks im Land verzichtbar zu machen. Die Elektrifizierung der ÖBB ( 10 Mio. Euro) ist in der Zielgeraden.