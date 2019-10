Kaum Wartezeiten

Wartezeiten so wie früher bei der alten Pendelbahn habe es auch an sehr starken Wochen kaum gegeben. Die Kapazität der neuen Bahn liegt mit 2000 Personen pro Stunde deutlich über jener der alten Bahn mit 450. Insgesamt stiegen die Besucherzahlen im Winter von 95.000 im Vorjahr auf 140.000 in diesem Jahr, im Sommer von 93.000 auf knapp 95.000 (Mai bis September).