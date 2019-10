„Krone“: Wären Ihre Forschungen in Österreich auch möglich gewesen? Oder was sollte man als junger Mediziner tun, wenn man forschen will?

Seit ich Österreich vor 27 Jahren verlassen habe, hat sich die Forschungslandschaft deutlich verbessert. Das Wichtigste ist, dass junge Forscher so früh wie möglich in die intellektuelle und finanzielle Unabhängigkeit entlassen werden. Das hat vor einem Vierteljahrhundert der angelsächsische Raum viel besser verstanden als wir in Österreich.