Sie wachsen auf den alten Stämmen in alten Heurigengärten, krallen sich unscheinbar an Grabsteine und auch an so manchen Granitstein - für die Klimaforscher der österreichischen Bundesforste sind Flechten aber wichtige Anzeiger der dramatischen Umweltzerstörung. Denn sie zeigen, wie sehr die erwärmte Luft schon verschmutzt ist!