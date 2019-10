Alles begann mit einem erstaunlichen Telefonat. Üblicherweise ist vertraulich, was Staatsführer am Telefon bereden. In der Ukraine-Affäre ist nun das Gesprächsprotokoll zwischen US-Präsident Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht worden - und das hat es in sich. Trump ermuntert den Ukrainer darin mehrfach, Nachforschungen anzustellen, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten. Die Arena für den Kampf um ein Impeachment ist also eröffnet.