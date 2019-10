MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat einen heftigen Sturz am Freitag im Auftakttraining für den Grand Prix von Thailand relativ glimpflich überstanden. Der spanische Honda-Werksfahrer, der am Sonntag in Buriram seinen insgesamt achten WM-Titel fixieren kann, musste nach einem heftigen Crash im Krankenhaus untersucht werden, war aber im zweiten Training wieder dabei und wurde Sechster. Nach dem heftig endenden „Highsider“ des Spaniers kurz vor Ende des FP1 rang Marquez lange um Atemluft und musste zunächst in die Streckenklinik und danach auch ins Krankenhaus von Buriram zu einem MRI-Check gebracht werden.