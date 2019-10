Der angeblich aufgehobene Baustopp hat sofort für Gesprächsstoff gesorgt. Die „Krone“ fragte nach. Aus Protest eines Anrainers, der wegen des Projekts Lärmbelästigung befürchtet, hatte - wie berichtet - die Naturschutzorganisation Alliance for Nature beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde gegen das Vorhaben eingereicht. Ein Baustopp, wie es immer wieder hieß, ist laut Präsident Manfred Grauszer allerdings nicht verhängt worden. „Eine Behörde kann einen Stopp gar nicht anordnen, solange eine Baubewilligung noch keine Rechtskraft hat“, erklärt der Fachmann. Das Verfahren läuft, die Prüfung der Causa durch das Landesverwaltungsgericht ist im Gang. Ob das Großprojekt der Möbelhauskette XXXLutz in Zurndorf in der geplanten Form errichtet werden kann, bleibt derzeit offen. Eine Entscheidung noch im Oktober ist fast ausgeschlossen.