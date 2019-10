Viele Besonderheiten

Der Schwerpunkt rund ums Bad „Aqua Life“ (Halle B.1) ist seit 2008 fixer Bestandteil der Messe und bietet auch heuer wieder viele Highlights. Wie etwa den Schimmelspürhund Malia von der Firma Leckotech. Der Großteil der Neuheiten wird wie immer auf der Design- und Erfindermesse in Halle A präsentiert. „Fast 100 Quadratmeter widmen wir in diesem Jahr dem Thema Holz“, kündigt Initiator Georg Juen stolz an.