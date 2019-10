„Wichtiges Thema“, „Rückenwind“, „hoher Stellenwert“ und „besonderes Anliegen“. Die politischen Vertreter zwischen Enns und Leitha tun sich trotz eindeutiger Bekundungen noch ein bisschen schwer mit dem Thema des anstehenden Klimavolksbegehrens. Offene Zustimmung und Unterschriften gibt es nämlich dafür oft keine. „Ich unterschreibe nicht. Volksbegehren sind ein Werkzeug für die Bürger, also an die Politik gerichtet“, lässt VP-Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ausrichten - obwohl ja die Initiatoren aus der Jugend kommen. Selbst der umtriebige „Umweltvorkämpfer“ Stephan Pernkopf (ebenfalls VP) will seine Unterschrift nicht hergeben: „Ich begrüße es, dass sich immer mehr Menschen zum Klimaschutz bekennen, das gibt uns Rückenwind für die tägliche Arbeit“, so seine „bleierne“ Erklärung.