„Bin zuversichtlich, dass es gelingt“

„Je dünner eine Faser ist, desto dominanter werden die Van-der-Waals-Kräfte, die sie an andere Objekte binden“, erklärt Johannes Heitz vom Institut für Angewandte Physik. Nano-Fasern bleiben praktisch an jeder Oberfläche kleben. In einem mit drei Millionen Euro geförderten EU-Projekt sollen internationale Forscher verschiedenster Fachdisziplinen nun unter Federführung der JKU Linz drei Jahre lang den von den Webspinnen vorgelebten Anti-Haft-Mechanismus genau untersuchen und praktische Lösungen kreieren. „Ich bin relativ zuversichtlich, dass das gelingt“, sagt Werner Baumgartner, Professor für Medizin- und Biomechatronik.