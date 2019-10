Die „ORF extra“-Tieraktion 2019: Bis Ende Juni sind aus ganz Österreich Hunderte bezaubernde und originelle Fotos und Videos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“ bei „ORF extra“ eingelangt. Nach einer Vorauswahl durch die Redaktion hat eine prominente Jury aus Tierexperten sowie Tierliebhabern je zehn Fotos und Videos pro Kategorie ausgesucht. Dann waren die Userinnen und User am Zug: In einem Online-Voting, bei dem insgesamt 4625 Stimmen abgegeben wurden, wählte das Publikum daraus seine Favoriten und kürte pro Kategorie jeweils drei Sieger-Fotos und -Videos.