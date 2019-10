Die F1-Saison 2020 wird die längste der Geschichte sein. Obwohl das Rennen in Hockenheim aus dem Programm gestrichen wird, erhöht sich die Anzahl der Wettkämpfe. Mit Hanoi und Verstappens Heimrennen in Zandvoort stehen insgesamt 22 am Programm. Für den Geschmack des jungen Niederländers schießt diese Rekordanzahl über das Ziel hinaus.