Jetzt ist es fix: Am 15. Oktober starten auf dem für das Leitspital Liezen reservierten Grundstück in Stainach die Bodenbohrungen. Zwei bis drei Tage werden sie dauern - dann soll feststehen, ob das Areal für einen Spitalsbau überhaupt geeignet ist. FPÖ und Grüne sind skeptisch und üben Kritik am zuständigen ÖVP-Gesundheitslandesrat: Dieser dürfe kein Geld mehr ins Projekt pumpen!