Im sportlichen Bereich ist sie längst in der japanischen Hauptstadt angelangt. Schon vor der WM war sie für Olympia qualifiziert. Mit dem dritten WM-Platz rückt jetzt auch dort ein Spitzenplatz in die Nähe. Aber alles mal langsam. Verena ist keine Athletin der großen Worte. „Ich will mich natürlich weiter steigern, möglichst in jeder Disziplin.“ Wohin dann der steile Weg weiter nach oben führt, steht in den Sternen.