Was raten Sie Ehepartnern vor der Scheidung?

Wenn sich Eltern zur Trennung entschlossen haben, sollten sie mit ihrer Entscheidung den Kindern gegenüber offen und ehrlich umgehen, zumal diese es mit ihren feinen Antennen oft schon längst gespürt haben. Bevor einer von ihnen das Haus oder die Wohnung verlässt, müssen die Kinder darauf gut vorbereitet sein, am besten im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs, in dem man ihnen versichert, weiterhin immer gemeinsam für sie da zu sein. Wichtig ist dabei, die Elternebene von der Paarebene zu trennen. „Egal, ob wir uns noch verstehen oder nicht, wir wollen gemeinsam versuchen, unseren Kindern gute Eltern zu bleiben.“