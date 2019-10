Deutschlands Teamchef Joachim Löw wird am Mittwoch in Dortmund im Test-Länderspiel gegen Argentinien Marc-Andre ter Stegen einsetzen. Kapitän Manuel Neuer soll vier Tage später beim EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland spielen. Das gab Löw am Freitag bei der Veröffentlichung des Länderspiel-Aufgebotes bekannt.