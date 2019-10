Immer wieder sorgen Geschichten über explodierende Handys für Verunsicherung. So auch der jüngste Fall in Kasachstan, bei dem ein Mädchen im Schlaf getötet wurde. Eine Überhitzung hatte zur Explosion des Smartphones geführt, direkt neben dem Kopf der 14-Jährigen. Im krone.at-Talk mit Moderator Gerhard Koller erklärt der Physiker Markus Valtiner, wie ein Handy überhaupt in die Luft fliegen kann und wie man sich am besten davor schützt. Das ganze Interview sehen Sie wie immer im Video oben.