„Mein Regierungsteam, die beiden Landtagspräsidenten, Klubobmann und Landesgeschäftsführer werden die nächsten sechs Wochen verstärkt in allen Bezirken unterwegs sein“, blickte Mikl-Leitner voraus - auch die Landeshauptfrau selbst wird bei der Tour mit von der Partie sein. Beim Treffen mit „Verantwortungsträgern und Bürgermeister“ soll im Rahmen der sogenannten Bezirksarbeitskonferenzen abgesteckt werden "was gibt es zu tun, was ist bereits geschehen“, so Mikl-Leitner weiter.