Festnahme in Mailand

Auf seiner „Welttournee“ machte er auch in Wien Station: Im April spazierte der „Klimatechniker“ mit Schmuck um 133.000 Euro aus dem Intercontinental im 3. Bezirk. Nach seinem jüngsten Coup in Rom (200.000 Euro Schaden) ging der unter anderem per österreichischem Haftbefehl gesuchte Dieb nun dank aufmerksamer Angestellter in einem Luxushotel in Mailand ins Netz.