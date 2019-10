Besonders beeindruckend ist in Luang Prabang der Bettelgang der Mönche um 5 Uhr morgens. 300 Männer gehen in ihren orangen Outfits kilometerlang durch Orte und sammeln von den Gläubigen Essen. Vor allem kleine Fäuste voll mit gekochtem Reis landen in den Töpfen der heiligen Männer. Am Ende teilen sie ihre Gaben vor dem Tempel. Während dieser Zeremonie herrscht absolutes Sprechverbot! Also kein „Sabaidi“ an die zum Teil verschlafenen Mönche.