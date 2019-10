Nach der Attacke auf eine 35-Jährige mit einem Stanleymesser am Mittwoch im Stadtgebiet von Gmunden in Oberösterreich ist ihr 42-jähriger Ex-Mann ins Gefängnis eingeliefert worden. Er wurde vom Opfer, das trotz seiner schweren Verletzungen inzwischen befragt werden konnte, schwer belastet. Am Freitagnachmittag wurde U-Haft über den mutmaßlichen Täter verhängt.