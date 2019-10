Den Angaben zufolge startet die Eisdrift auf einer Scholle bei 85 Grad Nord und 137 Grad Ost. Die ersten Wissenschaftler hätten bereits am 29. September auf die Scholle übergesetzt, um dort mit dem Aufbau eines Forschungscamps zu beginnen, heißt es. Rund 300 Forscher aus 17 Ländern sollen schichtweise an Bord arbeiten, um im Rahmen der Mission Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (kurz: MOSAiC) das Klimasystem in der Zentralarktis zu erforschen.