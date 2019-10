Am Riesenrad: Extremsportler stellt Weltrekord auf

Auf dem Dach einer Gondel (gesichert nur durch ein Seil) ging es 65 Meter nach oben. Am höchsten Punkt stand „The Austrian Rock“ mit wackeligen Beinen auf und stemmte einen Riesenkrapfen (10 Kilo) und eine Mega-Schaumrolle (8,5 Kilo) in die Höhe. Müllner: „Vom Gewicht her kein Problem. Aber du hast nur 30 bis 40 Zentimeter Standfläche, und es war rutschig.“ Zumindest der Wind hatte Nachsicht, es herrschte ein laues Lüfterl. Das Deutsche Rekordinstitut, der „Bruder“ von Guinness, hat den Rekord offiziell beäugt. Die Mehlspeisen wurden zwar beschädigt. Konditor Oliver Groissböck spendet dafür 150 Krapfen an ein Kinderheim.