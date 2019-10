„Es sind zwei Handelsfirmen in zwei Bundesländern. Die zwei belieferten Handelsfirmen in Österreich sind in der Steiermark und Niederösterreich beheimatet. Derzeit ist nicht belegt, dass Produkte, die nach Österreich geliefert wurden, mit Listerien kontaminiert sind“, versicherte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Freitagnachmittag. Der Händler in der Steiermark habe in den vergangenen Tagen sieben Packungen Salami von der deutschen Firma bezogen. Keines dieser Produkte sei jedoch verkauft, alle seien nach Deutschland zurückgeschickt worden. Alle Abnehmer des Händlers in Niederösterreich seien bereits informiert. Betroffene Produkte würden vernichtet bzw. zurückgeschickt, hieß es in der Mitteilung der AGES weiter.