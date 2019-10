Zu einem Verkehrsunfall auf einem Schutzweg ist es am Freitag um 6.15 Uhr in Linz gekommen. Ein 39-jähriger Perger lenkte seinen Pkw auf der Lunzerstraße in Richtung Wienerstraße und bog auf der angeführten Kreuzung bei Grünlicht nach links ab. Zur selben Zeit wollte eine Linzerin (62) den Schutzweg auf der Wiener Straße von der Zeppelinstraße kommend, ebenfalls bei Grünlicht, überqueren.