Da Mete auch auf Platz 134 der Bundesliste kandidierte, erhielt er in Vorarlberg ebenfalls Vorzugsstimmen. Im Ländle hatte allerdings aufgrund seiner zahlreichen Titel - Mag. Dr. BA MA MBA MIM - der eigentliche Name keinen Platz mehr, weshalb Moderator Armin Wolf von einem Kandidaten sprach, „der so viel studiert hat, dass vor lauter Titeln leider sein Name nicht mehr in die Liste gepasst hat. Wie österreichisch.“ Wolfs Anmerkung - „fast so viele akademische Abschlüsse wie Vorzugsstimmen“ - traf aber selbst in Vorarlberg nicht zu, denn dort erhielt der Salzburger 682 Nennungen, wie die „Vorarlberger Nachrichten“ am Donnerstag berichteten.