Der mutmaßliche Betrug einer 17-Jährigen im niederösterreichischen Bezirk Melk schlägt derzeit in der Pferdeszene hohe Wellen. Das Mädchen hatte via Facebook Pferde gesucht, die von ihren Besitzern aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen abgegeben wurden. Die Besitzer der Tiere hatten auf ein gutes Zuhause für ihre Vierbeiner gehofft - und waren in die Falle getappt. Denn die 17-Jährige hatte die Tiere einfach weiterverkauft, trotz Schutzverträgen. Die Pferde sind verschwunden, verzweifelte Besitzer suchen nun ihre Lieblinge.