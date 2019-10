Möglich wurde dies mit ihren Siebenkampf-Siegen heuer in Arona (Spa) und Ratingen (D) sowie Platz drei in Doha. Die Oberösterreicherin setzte sich in dieser Wertung vor Erica Bougard und Kendell Williams (beide USA) durch. In die Wertung kommen jeweils die drei punktebesten Mehrkämpfe in der elf Wettkampf umfassenden Challenge-Serie.